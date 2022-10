Il Collegio 7 | nella nuova puntata tanti colpi di scena e l’arrivo della professoressa di Storia e Geografia

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il7, nuovo appuntamento martedì 25 ottobre su Rai2: tra ididiche lascerà tutti a bocca aperta Nuovo appuntamento con Il, martedì 25 ottobre, su Rai2 alle ore 21.20. Il docu-reality realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in questariserveràdi. Alcuni collegiali (qui il cast al completo) saranno chiamati ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e in generale cominceranno ad avere i primi contracper la dura disciplina e lo studio che gli vengono imposti. Non tutti sembrano potercela fare: i pianti e le tensioni si ...