Agenzia ANSA

...a Bruxelles rappresenta i capi di Stato e di Governo dei Ventisette (e che con Meloni avrà... Il messaggio di Michel è "lavorare insieme a beneficio dell'e dell'Unione europea". A ruota ...... "Itrae Francia sono più importanti delle persone". Meloni avrebbe forse preferito che l'incontro rimanesse riservato, usa un ingresso secondario per entrare e uscire dall'hotel, ma ... I rapporti Italia-Francia primo banco di prova per palazzo Chigi - Italia Paolo Zangrillo, fratello di Alberto medico personale di Silvio Berlusconi, è entrato in politica nel 2018. La sua avventura nell'esecutivo Meloni è cominciata con un errore che lo aveva assegnato al ...Naomi Wolf analizza il concetto di bellezza e identità femminile in diversi ambiti: dal rapporto con gli uomini all’alimentazione. Dal 26 ottobre, il suo saggio sul mito della bellezza torna in Italia ...