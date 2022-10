‘I Beatles Made in Italy | tutte le cover italiane dei Fab Four’ | l’interessante ricerca dal 28 ottobre nelle librerie

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mercoledì 26, a Milano Enzo Gentile ed Italo Gnocchi presentano il libro ‘Iinledei Fab. Una certosinache si avvale della prefazione di Gianni Morandi, e che ospita le testimonianze di Ricky Gianco, Mario Lavezzi, Livio Macchia, Vince Tempera, Rolando Giambelli, Ivan Cattaneo, Alberto Fortis, e altri ancora. Gli autori hanno censito 132 titoli, con interpreti persino imprevedibili, tutti ritrovati e restituiti con le copertine di quei 45 giri rari e da collezione, in gran parte andati subito dispersi al di fuori del circuito degli aficionados più devoti. A ognuno hanno riservato una pagina con le relative annotazioni, utili a inquadrarne la collocazione. Per ogni disco ...

Dal 28 ottobre in libreria "I BEATLES MADE IN ITALY" (Baldini+Castoldi) di ENZO GENTILE e ITALO GNOCCHI, presentazione il 26 ottobre a MILANO (LaFeltrinelli – Via Foscolo 1/3 – ore 18:30).