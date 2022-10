(Di lunedì 24 ottobre 2022) IldegliAstros ai New Yorknella finale dell'American League si abbina alla favola deiPhillies, che nella finale della National respinge i San Diego Padres 4 - ...

La Gazzetta dello Sport

IldegliAstros ai New York Yankees nella finale dell'American League si abbina alla favola dei Philadelphia Phillies, che nella finale della National respinge i San Diego Padres 4 - 1 ...... altrimenti al primo turno ci avrebbero rifilato unper la prima volta nella nostra storia ...ROCKETS - QUOTA: 1.000 - 1 Vai alla Fotogallery Houston, cappotto agli Yankees: alle World Series sfidano Philadelphia Gli Astros sbancano New York: quarta finale in sei anni. I Phillies si esaltano con Harper ed eliminano San Diego ...