House of the Dragon | la recensione del finale | Oh Mia Regina!

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ladeldi stagione diof the(1x10), in cui il cerchio si chiude per i personaggi di Rhaenyra e Lucerys, e si dà il via alla proverbiale Danza dei Draghi. È con apprensione ed emozione che ci approcciamo alladeldiof the(1x10), lo spin-off in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, che arrivati a fine stagione possiamo confermare come non abbia nulla da invidiare alla serie originale Il Trono di Spade, tratto dal romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue sulla dinastia dei Targaryen, la Casata del Fuoco e del Drago. In questo- leakato online con tanto di provvedimenti di HBO - si chiude un cerchio per i ...