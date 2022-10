Heros Gobbi e Patrizia Libutti | la coppia travolta e uccisa dal treno Giallo nel Pavese

Per, 46 anni, e la convivente Patrizia Libutti , 45 anni, non c'è stato nulla da fare. Il macchinista, in un tratto in aperta campagna e avvolto ormai dall'oscurità, li ha visti solo all'...e Patrizia Libutti sono stati travolti e uccisi da un treno nel Pavese. I due stavano passeggiando sui binari con il cane.e Patrizia Libutti , di 46 e 45 anni, sono stati ...La polizia ferroviaria prosegue le indagini per fare chiarezza sulla tragedia avvenuta ieri sera, poco prima delle 19, sulla linea Milano-Genova, nelle ...Heros Gobbi e Patrizia Libutti sono stati travolti e uccisi da un treno nel Pavese. I due stavano passeggiando sui binari con il cane.