Guarda un film mentre guida l’autobus | Atac sospende l’autista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) – Un utente ha denunciato l’accaduto su Twitter – con tanto di video – e l’azienda è prontamente intervenuta prendendo provvedimenti contro il dipendente – Un video che non ammette obiezioni. Una denuncia sui social network. E l’immediato intervento dell’azienda, cheil suo dipendente. Si può riassumere così la vicenda che ha visto, suo malgrado, protagonista un autistadi Roma. Come racconta l’utente Ugo Quinzi su Twitter, “stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante las’èto un. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana”. Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un ...

unmentre è alla guida di un bus di linea a Roma. Dopo la denuncia di un cittadino su twitter l'Atac, l'azienda di trasporto pubblico capitolina, ha deciso di sospenderlo dalla mansione e