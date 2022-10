Grandi ascolti per la sfida Musetti - Berrettini | picco share oltre il 3%

ivolleymagazine

La finale tutta italiana della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini è stato anche un grande successo su Supertennis, che ha trasmesso il match in diretta e in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre. L'ascolto medio è stato di 290.377 spettatori, con un picco di 353.507. Pallavolo Auditel – Grandi ascolti per Italia-Brasile: oltre 1.100.000 telespettatori