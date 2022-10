Grande Fratello Vip | tensione nella casa | ecco le anticipazioni della puntata di stasera

Se, oggi, in Italia, il nome Lamborghini viene associato a Ginevra e alla sua avventura alVip, o ai singoli con cui Elettra cerca di scalare le classifiche musicali, è indubbio che ...Stasera andrà in onda una nuova puntata delVip nel corso della quale scopriremo quale sarà il preferito tra i concorrenti al televoto. Dopo avervi svelato i risultati dei principali sondaggi online relativi all'ultimo televoto ,...Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e sopratt ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...