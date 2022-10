Grande Fratello Vip | anticipazioni 24 ottobre 2022 | ospiti | televoto | nuovi concorrenti e ultime news di stasera

Intanto fa due figlie, riconosciute in tarda età, una tentata dalla partecipazione al "" e salvatrice dopo un tuffo in mare, di notte, dell'incauto padre dominato dai flutti. Era già ...Nei giorni scorsi, poi, è stata squalificata dalla casa delVip sua sorella Ginevra , per aver detto alcune frasi contro un altro concorrente Marco Bellavia . Fra l'altro ha detto che ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 24 ottobre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà una nuova puntata della serie tv con Lino Guanciale Sopravvissuti. Su R ...I fratelli ferraresi tra arte, libri e amori. Hanno passato metà della loro vita in auto per presenziare da una parte all’altra ...