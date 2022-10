Grande Fratello Vip | anticipato l’ingresso di Dayane Mell? Ecco quando

La settima edizione delVip , decimata da squalifiche e ritiri, corre ai ripari e anticipa l'atteso ingresso di una nota e amata ex gieffina: Dayane Mello . Gf Vip, il ritorno di Dayane Mello: c'è la data Il ...Sofia Giaele De Donà ha dei dubbi su Antonino Spinalbese Sofia Giaele De Donà espone i suoi dubbi sul suo rapporto con Antonino Spinalbese ad Elenoire Ferruzzi. La concorrente delVip è sempre più attratta da Antonino Spinalbese tanto che qualche giorno fa parlando con Attilio Romita ha dichiarato di avere il freno tirato a mano. La modella non vuole ...Si è tanto vociferato di un suo ritorno nella Casa, in queste ore la diretta interessata ha deciso di intervenire con la sua verità ...Il Gf Vip corre ai ripari e punta sulla modella sudamericana Dayane Mello, tra gli ex protagonisti della quinta edizione.