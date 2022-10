Grande Fratello Vip 2022-2023 | le anticipazioni della puntata di oggi | 24 ottobre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Stasera, lunedì 24, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsodi ...

Vip 2022: anticipazioni e diretta undicesima puntata Lunedì 24 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l'appuntamento con ilVip 2022 . Quello di questa sera è l'...Il concorrente delvip si è confidato con Attilio Romita e gli ha detto: "Dopo l'operazione sono tornato a casa e non mi ha chiamato nessuno né qualcuno mi è venuto a trovare a casa. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Marco Bellavia, un aereo sorvola sulla casa con un messaggio dedicato all'ex vippone. La regia però censura. Cominciano già a volare i primi aerei sulla casa del Grande fratello vip 7. Proprio nella g ...