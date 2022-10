Gran Bretagna Rishi Sunak sarà il nuovo primo ministro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) –è stato elettoleader del partito Conservatore. Di conseguenzailbritannico. Era stato sconfitto alle primarie di agosto dal'uscente Liz Truss, ma ora ha ottenuto il sostegno dei parlamentari Tory, anche perchè la sua era l'unica candidatura dopo che Penny Mordaunt si è ritirata all'ultimo momento.il più giovanebritannico nella storia politica moderna con i suoi 42 anni, un anno in meno dell'attuale detentore del record David Cameron, che aveva 43 anni quando è diventato premier nel 2010. Inoltreilnon bianco del Regno ...

Liz Truss riceverà un vitalizio da 130mila euro all'anno: è l'indennità da ex premier Rishi Sunak: chi è Educato in una delle scuole private più prestigiose della, quello di Suniak è un ...A settembre i prezzi al consumo insono cresciuti su base annua del 10,1%, contro il 9,9% di agosto e il 10% stimato dagli analisti. Il Paese viaggia verso la recessione. Il prodotto ...Rishi Sunak è il nuovo leader del Partito conservatore britannico e succederà a Liz Truss anche come nuovo premier. L’ex ...ROMA (ITALPRESS) – Rishi Sunak è stato eletto nuovo leader del partito Conservatore. Di conseguenza sarà il nuovo primo ministro britannico.