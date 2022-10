Gran Bretagna | Rishi Sunak proclamato nuovo premier britannico e leader dei conservatori Chi è

LONDRA - Rishi Sunak si è garantito la successione all'effimera Liz Truss per la leadership del Partito Conservatore britannico di maggioranza; e si appresta a entrare oggi automaticamente a Downing ...Lui è figlio di immigrati indiani arrivati indall'Africa orientale, però di solida estrazione borghese (padre medico, madre farmacista), tanto che riescono a mandarlo nell'...Rishi Sunak, 42 anni, origini indiane, brexiteer pragmatico ed ex cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore in ...Rishi Sunak si è garantito la successione all'effimera Liz Truss per la leadership del Partito Conservatore britannico di maggioranza; e si appresta a entrare oggi automaticamente ...