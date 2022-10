Gran Bretagna | Rishi Sunak è il nuovo premier

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è ilbritannico LA STORIA Cile, piovono banconote in autostrada metodo "infallibile" Filippine, studenti coi paraocchi artigianali per non copiare A causa del maltempo ...

Rishi Sunak è il nuovo premier britannico LA STORIA Cile, piovono banconote in autostrada metodo "infallibile" Filippine, studenti coi paraocchi artigianali per non copiare A causa del maltempo ...E qualcuno già parla di un ritorno di Boris Johnson Regno Unito, Sunak o il ritorno di Johnson: una poltrona per due al 10 di Downing Street, ecco perché ora Boris Johnson potrebbe ...Rishi Sunak diventa primo ministro proprio il giorno in cui inizia Diwali, la «festa delle luci», una delle più importanti feste indiane che simboleggia ...Rishi Sunak si è garantito la successione all'effimera Liz Truss per la leadership del Partito Conservatore britannico di maggioranza; e si appresta a entrare oggi automaticamente ...