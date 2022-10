Governo | Paolo Zangrillo | «Lavoro agile | nella Pa ma non sarà al 100%»

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione. Succede a Renato Brunetta, che in un anno e otto mesi ha avviato una profonda riforma del pubblico impiego come richiesto...

Zangrillo; per gli affari regionali e le autonomie, al sen. Roberto Calderoli; per le politiche del mare e per il Sud, al sen. Sebastiano Musumeci; per gli affari europei, le politiche di ...Roma, 24 ott. " "Una giusta riflessione l'ha avviataZangrillo, ponendosi il problema della compatibilità fra il ruolo di ministro e quello di ... lui ci ha fatto andare al. E lui ...