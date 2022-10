Governo | Paita | ' bene Meloni su Cingolani | assurdo farne un caso'

La Repubblica

Se ci sono scelte positive in continuità con ilDraghi perche scagliarsi contro Mah!' Lo scrive su Twitter Raffaella, presidente dei senatori di Azione - Italia Viva - Renew Europe, a ......opposizione alMeloni, valutandolo com'è giusto sulla base del suo operato, non dei titoli, non delle ideologie, non delle frasi fatte che non significano più nulla", annota Raffaella, ... Nuovo governo, Paita da Mattarella: "Faremo un'opposizione leale e intransigente" Roma, 24 ott. (Adnkronos) - In un mondo normale il fatto che Cingolani resti a fare il consulente nel nuovo governo sarebbe del tutto positivo e non dovrebbe creare un caso: la continuità su ...Il nuovo Ministro della Salute è Orazio Schillaci, medico, 56 anni, romano. È stato dal 2013 Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e dal 2007 è ...