Governo Meloni | servono 70 miliardi per salvare il Paese

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quello che sta per arrivare sarà uno degli inverni più difficili degli ultimi 50 anni. Peri bilanci delle famiglie e delle imprese, infatti, sarà necessario impiegare entro la fine dell’anno almeno 70di euro. Di questi, 35 per dimezzare il caro bollette e altrettanti, con la legge di Bilancio 2023, per non far decadere dal prossimo gennaio alcune misure introdotte daluscente.70La situazione è critica: il nuovo esecutivo dovrà fare l’impossibile per recuperare tutte queste risorse senza ricorrere ad un aumento del deficit, visto che, al massimo, potrà beneficiare su un “tesoretto” che potrebbe toccare i 25di euro. Se non riuscirà a recuperarne altri 45, rischiamo un 2023 molto ...