Governo Meloni | la fiducia delle Camere | viceministri e sottosegretari | il totonomi

Conto alla rovescia per le ultime tappe che servono alguidato da Giorgiaper tagliare il traguardo dell'avvio ordinario dell'attività dell'esecutivo. Il premier si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia: alla Camera la seduta si ...... chi è Eugenia Roccella, nuova ministra della famiglia Sovranità alimentare, made in Italy, merito e natalità: cosa ci dicono i nomi dei ministeri delI reportage, gli sviluppi e le ...Governo, Calenda: “Cingolani fa benissimo a dare una mano e Meloni ha fatto altrettanto bene a chiederglielo” “Cingolani fa benissimo a dare una mano e meloni ha fatto altrettanto bene a chiederglielo ...Giorgia Meloni e il suo governo sono pronti alla prova dell’Aula: la fiducia sarà l’ultimo passaggio prima della partita dei ...