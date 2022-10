Governo | la Lega detta l’agenda a Meloni | flat tax | quota 41 e pace fiscale E Salvini incontra la Guardia costiera | “La delega ai porti? È mia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sembrava un partito in ritirata, tramortito dalla disfatta elettorale e dilaniato dalla fronda interna. E invece, in queste prime ore del, è lache sembra volerredella coalizione. Forte del nuovo ruolo di alleato affidabile della leader di FdI – in opposizione alle intemperanze di Silvio Berlusconi – Matteoha ottenuto per sé il ruolo di vicepremier e ministro delle Infrastrutture e per il partito una corposa rappresentanza al(in cui spiccano Giancarlo Giorgetti all’Economia e Matteo Piantedosi, tecnico di area, agli Interni). E ha già iniziato la battaglia per farsi assegnare la deaie alla, la più pesante rispetto al ...