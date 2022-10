Governo Giorgia Meloni | pronto il primo decreto | cosa prevede

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Durante il weekend si è insediato ilguidato dae per la premier gli impegni già incombono. Nella giornata di domenica 23 ottobre ha avuto un incontro informale con il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron in occasione dell’appuntamento “Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Una nota di Palazzo Chigi ha sottolineato il “cordiale e proficuo confronto” di oltre un’ora tra i due. Nel corso del colloquio, seppur informale, si legge nel comunicato, “sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori”. I presidenti di Italia e Francia, si sottolinea, “hanno convenuto sulla volontà di ...

Conto alla rovescia per le ultime tappe che servono al governo guidato da Giorgia Meloni per tagliare il traguardo dell'avvio ordinario dell'attività dell'esecutivo. Il premier si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia: alla Camera la seduta si ... Giorgia Meloni e il suo governo sono pronti alla prova dell'Aula: la fiducia sarà l'ultimo passaggio prima della partita dei ... Avranno inizio domani alle 11 nell'Aula della Camera le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera (ANSA)