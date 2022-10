Governo | Camera; domani Meloni in Aula alle 11

Sky Tg24

Avranno inizio domani alle 11 nell'Aula dellale dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della. Seguirà poi il voto di fiducia. Al termine dell'intervento di Meloni, la seduta di Montecitorio verrà sospesa per consentire al presidente del Consiglio di recarsi al Senato per consegnare il ...... quello di Cancelliere dello Scacchiere con ildel dimissionario Boris Johnson . È conservatore (e ora leader proprio dei Tory) e ha fatto il suo primo ingresso alladei Comuni nel ... Governo e Parlamento, dai ministri agli eletti alle Camere: i numeri della maggioranza La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato per domani alle 11 l'intervento alla Camera della premier Giorgia Meloni per la fiducia al governo. La seduta sarà sospesa dalle 12 alle 13 per ...Avranno inizio domani alle 11 nell'Aula della Camera le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera. Seguirà poi il ...