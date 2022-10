Gli auguri del Papa al nuovo governo | Prego per l' Italia

Preghiamo per la pace e l'unità dell'Italia', ha detto infatti Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, facendoall'esecutivo. Messaggio ricevuto e poco dopo Meloni: '...Parla di pace anche Papa Francesco che nelle prossime ore chiudera' questo evento al Colosseo e preghera' "per la pace in Ucraina e nel mondo". La parola pace risuona anche nei primidel Pontefice al nuovo esecutivo: "Oggi all'inizio di un nuovo governo preghiamo per l'unita e la pace dell'Italia". A stretto giro arriva il ringraziamento via Twitter di Giorgia Meloni. "...Città del Vaticano – Anche l'Azione Cattolica (dopo Papa Bergoglio e il cardinale Matteo Zuppi) fa gli auguri alla premier Giorgia Meloni e bacchetta chi fa il tifo per il ...Andrea Regimenti - “Illustrissimo signor presidente, a nome mio e della Conferenza episcopale italiana, le esprimo le più sincere congratulazioni per ...