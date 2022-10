Giovane pugile ucciso a Caserta | il perito | “I medici potevano salvarlo”

Leggi su anteprima24

"Gennaro Leone poteva salvarsi, sarebbe bastato operarlo subito all'aorta, aprendo la ferita e richiudendo i due lembi dell'arteria". Ne è convinto l'ex chirurgo del Pronto Soccorso del Policlinico Federico II di Napoli, Giovanni Romano, che così ha spiegato, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), nella veste didella difesa, quella che a suo parere è stata la causa della morte di Gennaro Leone, il18enne accoltellato la notte tra il 28 e 29 agosto 2021 ain via Vico, cuore della movida, dal coetaneo Gabriel Ippolito, imputato per omicidio volontario. La difesa di quest'ultimo, rappresentata da Angelo Raucci e Michela Ponticelli, ha sempre sostenuto che Leone sarebbe morto per colpe dei sanitari del Pronto Soccorso ...