Giornata triste? Tranquilli | ci pensa la Boldrini con le “sorelle d’Italia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott – Ammettiamolo: ogni giorno incrociamo le dita e aspettiamo un suo cinguettio. E’ più forte di noi. Per allietarci la, restiamo così, in trepidante attesa, chiedendoci: quale baggianata sparerà oggi Laura? E puntualmente lei ci accontenta, come se ci percepisse, come se avvertisse il nostro bisogno di gaudio. Non possiamo quindi che ringraziarla, di cuore. E non possiamo certo esimerci dal condividere con voi lettori il nostro giubilo, proponendovi l’ultima bischerata partorita dall’impareggiabile ex “presidenta” della Camera. Leggi anche:in tilt: “Agricoltura e sovranità alimentare, che vuol dire?”. Spieghiamolo alla cintura nera delle sciocchezze “”: l’ultimo strepitoso tweet di Laura“La prima donna premier si fa ...