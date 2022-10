Giornata Mondiale delle Nazioni Unite 2022 | come nasce e perché si celebra il 24 ottobre

... abbiamo risentito padre Paolo Motta, missionario della Comunità di Villaregia, in vista della odiernaMissionaria. - - Padre Paolo, un altro colpo di stato in Burkina Faso Il ......abitanti della Penisola lo scotto della sconfitta subita dall'Italia nella seconda guerra, ... è stata possibile l'istituzione delladel Ricordo del 10 febbraio. Credete che le cose ...Il 25 ottobre si celebra la Giornata mondiale della pasta e il The Sense Experience Resort di Follonica, da sempre promotore di identità e tipicità, celebra ...Il nuovo Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare porta nel nome anni di contrasto alla fame e alla globalizzazione e rimanda ai movimenti per il diritto all’autodeterminazione alimenta ...