Giorgia Meloni | quanto è alta | il trucco delle scarpe col tacco

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 ottobre 2022)? La prima donna in Italia Presidente del Consiglio misura 1,63 metri per circa 54 chili di peso, stando alle misure che circolano in Rete. Da quando ha assunto l’incarico di Presidente del Consiglio, il 22 ottobre 2022, ogni dettaglio della vita diè passato al vaglio della lente d’ingrandimento, comprese misure, look, trucchi di stile diventando un nuovo modello di donna anche nelle scelte dei titoli da assumere. Così ad esempio ha scelto di farsi chiamare Presidente del Consiglio e non Presidentessa del Cosiglio, suscitando non poche polemiche. Ma incassando senz’altro la solidarietà dei suo familiari, a cominciare dal compagno Andrea Giambruno che ha svelato alcuni dettagli organizzativi della loro vita privata e della madre Anna Paratore, ...