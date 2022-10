Giorgia Meloni | le parole del compagno Andrea Giambruno dopo il giuramento

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è diventata premier giurando sulla Costituzione davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un momento così importante per la sua vita e per la sua carriera politica non potevano mancare le persone più importanti per la neo Presidente del Consiglio, ile la figlioletta Ginevra. Il giornalista ne ha approfittato per svelare alcuni dettagli sul futuro della loro famiglia., lesuilNel Salone delle Feste al Quirinaleha giurato sulla Costituzione diventando la prima Presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica ...