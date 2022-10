Giorgia Meloni | ecco che lavoro faceva prima di entrare in politica

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022)sta preparando il discorso con il quale chiederà la fiducia alla Camera nella mattina di martedì 25 ottobre. La premier terrà a Montecitorio un discorso programmatico, con il voto che è atteso in serata. Così è stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo. Dopo aver ricevuto l’incarico da Mattarella e aver formato il governo, si passa alla fiducia che l’Esecutivo dovrà ottenere da entrambi i rami del Parlamento. La fiducia sarà votata il 25 alla Camera e il 26 al Senato. Nel frattempo gli appuntamenti si fanno incalzanti per. Ha già avuto un colloquio con il suo predecessore Mario Draghi che l’ha informata sui dossier più scottanti. “È importante non isolarsi in Europa – le chiede Mario Draghi – giocare di sponda”. Per l’ex premier significa di lasciar perdere con i leader dell’Est e ...