Giorgia | il singolo “Normale” anticipa il nuovo album Con il tocco di Rocco Papaleo

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è tornata: il 4 novembre esce il“Normale” (Columbia Records / Sony Music), cheilattesissimodi inediti (foto Brigitte Niedermair) Si intitola Normale ildi– dal 4 novembre in rotazione radiofonica e disponibile in digitale – preludio al suoattesodi inediti, che arriva a sei anni dall’uscita di Oro Nero. La cantante lo ha annunciato sui suoi canali social con una serie di clip (le vedete qui sotto) in cui c’è ildi. Una strana coppia di artisti che si incontra è sempre una bella notizia.

Intanto i fan potranno ascoltare Normale, il singolo di Giorgia in radio e in digitale da venerdì 4 novembre. Il brano è prodotto da Big Fish e arriva sei anni dopo la pubblicazione di Oro Nero. Quasi trent'anni di carriera artistica con 7 milioni di dischi venduti, Giorgia è unanimemente considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre, con una voce capace di virtuosismi tipici. Le clip sono una piccola anticipazione di un cortometraggio, sempre girato da Rocco Papaleo, in cui al centro ci sarà il concetto di "normale" e tutte le sue diverse sfumature.