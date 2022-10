Giorgia | il nuovo singolo inedito è ‘Normale’ | l’annuncio social

Leggi su funweek

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Cosa è Normale per te?”: è stato questo il primo postcon cuiha acceso la curiosità e le attese dei fan. A pochi giorni di distanza, e dopo qualche clip video che ha alimentato le aspettative, è arrivata la conferma. Il 4 novembre esce, infatti, ilNormale, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica. Un ritorno attesissimo, quello dell’artista romana il cui ultimo album di inediti – ‘Oronero’ – risale a sei anni fa. La traccia (Columbia Records / Sony Music) fa da apripista alprogetto discografico die vede la produzione di Big Fish.è arrivato direttamente daiattraverso una serie di clip, girate da Rocco Papaleo, in cui, camminando per le strade di ...