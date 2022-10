Giappone | ministro Economia si dimette per legami con Chiesa Unificazione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tokyo, 24 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ildell'se Daishiro Yamagiwa ha presentato le proprie dimissioni al primoFumio Kishida a causa dei suoicon ladell', una setta che è al centro dell'attenzione dopo l'omicidio dell'ex primoShinzo Abe per mano di un uomo che lo accusava di aver promosso il gruppo religioso nel Paese asiatico. Le dimissioni di Yamagiwa segnano un altro duro colpo per l'amministrazione Kishida e risponde agli appelli dell'opposizione, che chiedeva la sua uscita dal governo, secondo l'agenzia di stampa Kyodo. Il segretario generale del Partito Democratico Costituzionale del, all'opposizione, Kenta Izumi, ha assicurato che "avrebbe ...

all'inizio di ottobre il tasso di approvazione del primo ministro del Giappone è calato ulteriormente, attestandosi al 35 per cento, il livello più basso da quando Kishida si è insediato, un anno fa.