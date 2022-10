Gianna Nannini porta il rock nei teatri | ecco le date del suo nuovo tour

Rockol.it

Trieste, Brescia, Mantova, Genova. Il rock dista per salire sui palchi italiani. A novembre, infatti, la cantautrice senese sarà in giro per lo Stivale con ' In Teatro Tour 2022 ' esibendosi insieme alla sua band composta da ...torna sui palchi italiani a novembre con l'ultima imperdibile parte di In Teatro Tour 2022 insieme alla sua Band. Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour ... Concerti, Gianna Nannini torna in tour Gianna Nannini il prossimo mese torna in tour per l'ultima parte dell'In Teatro Tour 2022'. Sul palco sarà accompagnata da una band composta da Davide Tagliapietra alla direzione musicale e alle ...GIANNA NANNINI torna sui palchi italiani a novembre con l’ultima imperdibile parte del tour “In Teatro Tour 2022” insieme alla sua Band! Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tou ...