GF Vip | bufera social su Gegia | anche l’opinionista contro di lei

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo le ultime dal GF Vip si scatena suila: la vippona è presa di mira per il suo ultimo gesto, che non è piaciuto neppure… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Argomenti trattati GF, Gegia 'perdona' Marco Bellavia con un post GFsocial per il post di Gegia su Marco Bellavia: ecco i dettagli Gegia su Marco Bellavia a Pomeriggio 5: 'Io con ...... ma mentre l'ex concorrente del Grande Fratelloha preferito non rendere alcuna spiegazione ... MANUEL BORTUZZO NELLA: LA FIDANZATA DERIDE I DISABILI (VIDEO) E ancora: 'Non l'ho usato, non ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e sono state svelate notizie piccanti riguardo una delle ex concorrent ...Gegia, ex concorrente del GF Vip, è stata travolta dalle critiche, dopo che ha pubblicato e poi cancellato un post in cui "perdona" Marco Bellavia.