Gf Vip | ancora frasi infelici su Nikita | ' Porta jella | sorriso falso' Scoppierà un nuovo caso Bellavia?

La battutaccia di Signorini 'Sembri un depresso epocale, basta' Gf, decima puntata: Giaele, Amaurys, Attilio, Edoardo e Carolina in nomination. Cristina Quaranta eliminata Gf, Marco Bellavia ...Ginevra non solo c'è, ma è anche protagonista. Dayane Mello ha demolito la presenza di Ginevra Lamborghini al GF: Secondo la modella, e non solo secondo lei, Ginevra non dovrebbe essere ...