GF Vip 7 | undicesima puntata – Antonino ‘ritrova’ Ginevra | Nikita racconta di aver pensato al suicidio | furia Elenoire durante le nomination | in 4 al televoto

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)- GF Vip 7 Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso dell’. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto dell’21.44: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra in studio e dà il via alla nuova. Saluta le opinioniste, la Salemi e fa subito notare che “la sedia diè vuota”. Signorini - GF Vip 7 21.50: Collegamento con la casa per testare gli umori dei concorrenti. Si parla del duro scontro avvenuto sere fa tra Amaurys e Charlie. Alfonso si congratula con loro perché hanno fatto pace. Pérez si è risentito perché toccato “nei ...