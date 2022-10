GF Vip 7 | è tutto deciso | deve abbandonare la casa

Il Fatto Quotidiano

... visto che io e Nicholas stiamo assieme da tre anni tra alti e bassi e sarebbe bello mostrare atondo la realtà normale di due persone che stanno insieme' . Claudio Sona: "Andrei al GFcol ......parla anche delle infatuazioni di Elenoire dentro la Casa del GF, prima la cotta per Luca Salatino e poi quella per Daniele Dal Moro : Anche in questo siamo diverse, siamo l'opposto in. ... Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro e poi gli fa una scenata di gelosia:… La Casa del Grande Fratello scopre talenti nuovi. Durante questo pomeriggio di relax in giardino l’influencer Daniele viene messo alla prova dalla cantante Wilma che nota nel VIP delle forti doti cano ...Con Lamborghini - The man behind the legend il cinema prova a raccontare l'incredibile figura di Ferruccio Lamborghini, esponente di quel Made in Italy invidiato in tutto il mondo ...