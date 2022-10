Gb | Sunak si rafforza verso leadership Tory

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Rishisi avvicina al traguardo della. L’ex Cancelliere dello Scacchiere può contare sul sostegno di 182 deputati conservatori, più della metà del totale, rende noto Sky News. L’ex ministra degli Interni e sostenitrice fino all’ultimo di Bojo, Priti Patel, e l’ex ministro per il livellamento delle diseguaglianze Gove, hanno sollecitato gli altri membri del partito a unirsi intorno alla candidatura di, in modo da chiudere la partita velocemente, senza dover aspettare il voto di tutti gli iscritti venerdì. Ma la rivale Penny Mordaunt non demorde e continua a cercare deputati in suo sostegno per arrivare alla quota di cento necessaria per ottenere la nomination. “E’ in corsa per vincere”, ha affermato una portavoce della leader della Camera dei Comuni. Fonti della campagna di ...