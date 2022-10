Gb | Mordaunt si ritira Sunak sarà premier

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Rishisi è garantito la successione all’effimera Liz Truss per la leadership del Partito Conservatore britannico di maggioranza; e si appresta a entrare oggi automaticamente a Downing Street come nuovodel Regno Unito: il primo di radici familiari indiane e di fede induista., 42 anni, già cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, ha avuto la via spalancata dall’annuncio in extremis del ritiro della ministra Penny, unica rivale rimasta in corsa fino a oggi dopo la rinuncia di ieri di BoJo.entrerà nel suo governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

