Gasparri | “Nel governo bisogna tenere conto di pesi ed equilibri”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) ROMA – “E’ un errore nonche questo è undi coalizione. E quindi anche la Meloni, che ha avuto un consenso largamente prevalente rispetto agli altri partiti, ha fatto molte scelte ovviamente in base al mandato popolare che ha avuto. Però nello stesso tempo la storia ci insegna che i governi di coalizione devonodie di”. Lo ha detto Maurizio(foto), parlamentare di Forza Italia, ad “Agorà” su Rai Tre a chi gli chiedeva se il neo ministro degli esteri Antonio Tajani debba lasciare il ruolo di coordinatore azzurro. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

