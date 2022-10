Gas | Giani domani firmerò autorizzazione rigassificatore

Lo ha detto il presidente della Toscana e commissario straordinario per l'opera Eugenio, a margine di una conferenza stampa, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quando firmerà l'...... sul tetto al prezzo dele la sfida energetica "valuteremo - ha aggiunto Pichetto Fratin - . ... il parere favorevole con prescrizioni del commissario Eugenioè atteso tra stasera e domani ...L'autorizzazione per il rigassificatore di Piombino (Livorno) "la firmerò domattina, davanti a voi, domani alle 12, dopo che stasera in Giunta regione approveremo il memorandum Piombino che diventa la ...Il commissario Eugenio Giani firmerà la prossima settimana l'autorizzazione per l'installazione della discussa nave nel porto ...