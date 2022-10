Ganna | l’Agassi del ciclismo | «A volte odio la bici | alla fine del record dell’ora speravo di cadere»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Filippoha battuto il(56,792 km) l’8 ottobre e ilmondiale nell’inseguimento individuale il 14 ottobre (4.000 metri in 3:59.936 m). Ora vuole solo andare in vacanza e spegnere il cellulare per un mese. El Paìs l’ha intervistato un attimo prima che chiuda le comunicazioni col mondo. E’ un fenomeno mondiale ormai. Racconta di aver cominciato a correre inperché il padre, ex canoista olimpico, non ne poteva più di quel bambino che ingli rovinava il prato. Provò, non gli piacque. Ma poi provò anche basket e pvolo, che gli piacquero ancora meno. E allora tornò in. “Quando ho iniziato a dedicarmi alpiù seriamente, ho ammirato Wiggins, Cancellara, Boonen”. Non si considera un ...