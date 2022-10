Frattesi ribalta il Verona che perde 2-1 contro il Sassuolo

scappa via a Scalvini: ammonito. 13' - Tiro - cross insidioso di Muriel, Consigli salva il Sassuolo. 7' - Grande occasione per il Sassuolo: il mancino di Kyriakopoulos termina fuori. 1' - Al ...... servito dae impreciso da ottima posizione. Una manciata di minuti più tardi, dall'altra ... Neanche il tempo di rientrare dagli spogliatoi che la Dea ladopo 32 secondi, grazie al bel ...Verona in vantaggio con Ceccherini, poi Laurientè e Frattesi siglano il pareggio e il sorpasso per il Sassuolo. Il Sassuolo torna alla vittoria, il Verona...Read More ...Sia per il Sassuolo che per l’Hellas Verona c’è da interrompere una striscia di sconfitte che ha minato la corsa verso i rispettivi obiettivi. La gara del ‘Mapei Stadium’ prende il via su questi binar ...