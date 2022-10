Forza Italia | Mulè | “Disappunto per Meloni | Tajani si dimetta da coordinatore del partito”

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è ilche più di tutti si è trovato spaccato dopo la formazione del nuovo governo, tra quelli che hanno trovato senza patemi una posizione all’interno dell’esecutivoe quelli che hanno subìto gli strascichi dei “no” della nuova presidente del Consiglio, in particolare i cosiddetti “ronzulliani”, da Licia Ronzulli, spinta da Berlusconi verso un ministero ma rimbalzata dalla leader di Fratelli d’. Una divisione di cui ha parlato anche il deputato forzista e vicepresidente della Camera, Giorgio: “Ha provocatol’atteggiamento di Giorgia. Unesternato dallo stesso Berlusconi, quando ha posto la questione del condizionale e non dell’imperativo da usare nel dialogo con gli ...

Open

Luca Squeri, deputato, responsabile del dipartimento Energia di, risponde in una intervista a Il Giornale sui temi energetici con un'analisi obiettiva e puntuale. "Sì, il tema che segna tutto il contesto è la transizione energetica: de - carbonizzare ...E' stato per 24 anni Consigliere e poi Capogruppo dia Palazzo Marino. Conosce bene Milano ma non smette mai di scoprire i problemi e le eccellenze che questa dinamica città produce ... Il primo problema del governo è Forza Italia: «Meloni ci ha delusi, Tajani si dimetta dalle cariche nel partito» Nella composizione del governo, Silvio Berlusconi ritiene di aver ottenuto meno del dovuto. Mulè: "Dalle scelte non ci sentiamo sfregiati, ma ha provocato disappunto l'atteggiamento di Meloni". Cattan ...“I neo ministri Zangrillo e Pichetto sono le persone giuste al posto giusto”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte e vicecoordinatore provinciale Forza Italia Torino Paolo ...