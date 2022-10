Forza Italia | ancora tensioni Mulé contro Tajani e Bernini | ' Stop ai doppi incarichi'

Il vicepresidente della Camera attacca anche Meloni: 'Il suo atteggiamento ha creato disappunto'. Poii la parziale ...La Juventus flette e vede quasi dimezzata la sua: da 47,6 milioni di interazioni sulle cinque ... Il Milan vince il derby e risale , Inter depressa, si sveglia l'di Mancini vincente in ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza con la quale i difensori di Giancarlo Pittelli, di 69 anni, avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, avevano chiesto l'annullamento della sentenza con l ...