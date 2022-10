(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un 'improvviso ed esteso banco disu, poco prima delle 9, ha creato disagi nei collegamenti aerei con l'di Elmas. I veliin arrivo non sono potuti atterrare per la scarsa visibilità della pista con ripercussioni anche sugli orari delle partenze.e ritardi nelle partenze Finora quattrosono stati. Per primo è toccato al volo FR4877 di Ryanair proveniente da Bergamo, che avrebbe dovuto toccare il suolo alle 9 ed è stato invece dirottato ad Alghero. Poi anche i veliRyanair partiti da Torino, Verona, Cuneo sono statisullo stesso scalo, mentre quello partito da Londra Gatwick della British Airways ha fatto rotta verso Olbia. Nel frattempo i disagi ...

Sky Tg24

Fitta nebbia blocca l'atterraggio all'aeroporto di Cagliari: voli dirottati su altri scali Disagi in alcuni tratti di 554, 131 e all'ingresso del capoluogo. Il fenomeno è un effetto dell'alta pressione di questi giorni, nelle ultime ore toccati i 34 gradi ...Maltempo. I voli che atterrano sul maggiore scalo sardo sono in difficoltà per un fitto banco di nebbia che si è formato sulla città. Un 'improvviso ed esteso banco di nebbia su Cagliari, poco prima d ...