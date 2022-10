Fiorentina-Inter | Sconcerti | “Tifoso aggredito? Ci sono attenuanti In Italia c’era il delitto d’onore…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Fanno discutere, e non poco, le parole di Mariopronunciate ieri sera a Pressing, su Mediaset. Il noto giornalista toscano è stato chiamato a commentare quanto accaduto in, con uncon la maglia di Dimarco che è statoda alcuni supporter viola, con tanto di minacce sul piano fisico come quella di “buttarlo di sotto”. Per, però, cidelledovute agli errori arbitrali: “Cidei processi, le cosiddette. Abbiamo detto qualunque cosa sulla violenza, siamo tutte persone civili che ogni tanto perdono la testa. Nessuno può dire ammetto la frustrazione e per questo ammetto la violenza. Però è un’attenuante. In questo paese esisteva il ...