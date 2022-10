Fiorentina-Inter | clamoroso Sconcerti | «Tifoso aggredito? Ci sono attenuanti…”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il noto giornalista ha parlato al termine della sfida traanalizzando l’episodio delnerazzurroMario, noto giornalista, ha parlato al termine della sfida traai microfoni di Pressing analizzando l’episodio delnerazzurroallo stadio Franchi. PAROLE – «Cidei processi, le cosiddette attenuanti. Abbiamo detto qualunque cosa sulla violenza, siamo tutte persone civili che ogni tanto perdono la testa. Nessuno può dire ammetto la frustrazione e per questo ammetto la violenza. Però è un’attenuante. In questo paese esisteva il delitto d’onore se tu ammazzavi la donna che avevi tradito, quindi esistono questo tipo di cose. Era una cosa ...

Lo spettatore - intento a spingere un tifoso con la maglia dell'- è stato identificato grazie alle telecamere. Secondo quanto appreso,il responsabile è un uomo di 56 anni che andrà incontro a ...... l'argentino sabato sera contro l'è stato costretto a lasciare il campo dopo pochissimi minuti per un problema al flessore della coscia sinistra. Se lafatica a vincere le partite, ...Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato durante il programma di Italia 1, Pressing, tutto quello che è successo al Franchi ..."Valeri stop dopo Fiorentina-Inter: tornerà nel 2023" scrive il Corriere dello Sport. Non si placano le polemiche dopo la direzione di gara di Paolo Valeri in Fiorentina-Inter: il mancato rosso a ...