Filippine | aereo finisce fuori pista durante l' atterraggio | feriti

, unfinisce fuori pista durante l'atterraggio l'incontro tra i due presidenti Mattarella e Macron all'evento della Comunità Sant'Egidio l'iniziativa di protesta Monet, in Germania ...L'della Korean Air protagonista dell'incidente nelle. Le cause dell'incidente. Sulle cause dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Cebu è in corso un'indagine. Il presidente della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'aeroporto internazionale di Cebu, nelle Filippine, è rimasto chiuso per ore. I passeggeri sono stati evacuati.