Femminicidio a Bolzano | 35enne uccisa nella sua abitazione | si cerca il marito

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Gli investigatori disono sulle tracce deldi Alexandra Elena Mocanu, laieri – domenica, 25 ottobre – nel suo appartamento del capoluogo altoatesino dove viveva da poco tempo. L’allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio, in seguito a una segnalazione da parte dei parenti delAvni Mecje, che in una telefonata avrebbe annunciato la sua intenzione di scappare poiché ritenuto rito. Dalle prime ricostruzioni, Mecje si sarebbe allontanato dacon la macchina, portando con sé anche il telefono della moglie e – secondo gli inquirenti – potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d’origine. Il delitto si sarebbe consumato parecchie ore prima del rinvenimento della salma nell’appartamento di viale Trieste, dove Alexandra ...

Dalle prime ricostruzioni, Mecje si sarebbe allontanato dacon la macchina, portando con sé anche il telefono della moglie e - secondo gli inquirenti - potrebbe essere diretto in Albania , il ......segnalazione Una barista trentenne è stata trovata morta nella sua casa di viale Trieste a... Non si esclude si possa trattare di unSi stanno concentrando sul marito le indagini degli inquirenti. Dell'uomo, 42 anni, al momento si sono perse le tracce ...